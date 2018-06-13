Долг растет: Минфин одолжил на внутреннем рынке гривни и доллары
Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,234 миллиарда гривень и 234,3 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 63, 168, 294, 364 и 1085 дней со средневзвешенной доходностью 17,44%, 17,25%, 17,30%, 17,25% и 16,14% годовых, соответственно.
Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроком обращения 581 день с доходностью 5,62%.
Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 7,361 миллиарда гривень.
- Справка УНИАН. По состоянию на 12 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 739,221 миллиарда гривень, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 миллиарда гривень, или 47% их общего объема.