Поступления от приватизации-2018 году будут в разы ниже запланированных – НБУ
Фактические поступления от приватизации в 2018 году будут в разы ниже запланированных в государственном бюджете 21,3 миллиарда гривень, что вынудит правительство искать компенсаторы для покрытия разрывов ликвидности, включая увеличение заимствований на внутреннем рынке.
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Такими оценками поделился Национальный банк Украины в отчете о финансовой стабильности.
Регулятор отметил, что недавняя инициатива Кабмина позволить местным общинам размещать временно свободные средства в государственные ценные бумаги может повысить спрос на ОВГЗ.
В то же время, как считает НБУ, направление ресурсов местных бюджетов на рынок государственных ценных бумаг – это временное решение, которое принципиально не решает проблемы.
Кроме того, как предупредил регулятор, вложения в ОВГЗ могут приводить к отсрочке капитальных инвестиций и препятствовать реализации инфраструктурных проектов на местном уровне.
Справка УНИАН. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.
Кабинет министров Украины в конце мая утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году, в который вошли 23 объекта.
18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации.
Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре.