Поступления от приватизации-2018 году будут в разы ниже запланированных – НБУ

Регулятор считает, что это вынудит правительство наращивать заимствования на внутреннем рынке.

Фактические поступления от приватизации в 2018 году будут в разы ниже запланированных в государственном бюджете 21,3 миллиарда гривень, что вынудит правительство искать компенсаторы для покрытия разрывов ликвидности, включая увеличение заимствований на внутреннем рынке.

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Такими оценками поделился Национальный банк Украины в отчете о финансовой стабильности.

Регулятор отметил, что недавняя инициатива Кабмина позволить местным общинам размещать временно свободные средства в государственные ценные бумаги может повысить спрос на ОВГЗ.

В то же время, как считает НБУ, направление ресурсов местных бюджетов на рынок государственных ценных бумаг – это временное решение, которое принципиально не решает проблемы.

Кроме того, как предупредил регулятор, вложения в ОВГЗ могут приводить к отсрочке капитальных инвестиций и препятствовать реализации инфраструктурных проектов на местном уровне.

Справка УНИАН. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации.

Кабинет министров Украины в конце мая утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году, в который вошли 23 объекта.

18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, основной целью которого является упрощение процесса приватизации.

Исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров рассчитывает, что большая приватизация начнется в октябре.