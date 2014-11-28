Четверть акций "Черновцыоблэнерго" продали по стартовой цене 34,4 млн гривень

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как сообщили УНИАН во ФГИУ, победителем аукциона и покупателем 25% акций "Черновцыоблэнерго" выступила малоизвестная киевская компания "ФК - Хранитель". Всего в конкурсе принимали участие две компании.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с информацией официального издания ФГИУ «Ведомости приватизации» от 5 ноября, Фонд госимущества запланировал 28 ноября выставить на фондовой бирже ПФТС 25% акций «Черновцыоблэнерго». Начальная цена пакета составила 36 млн 439 тыс. грн.

Также сообщалось, что Фонд госимущества в ноябре хочет продать акции трех облэнерго.

Справка УНИАН. В 2012 году Фонд государственного имущества Украины продал компании VS Energy International Ukraine, которую контролирует российский бизнесмен Александр Бабаков, на приватизационном конкурсе 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" за 70 млн грн.

«Черновцыоблэнерго» в 2013 году увеличили чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 48% - до 18,596 млн грн с 12,53 млн грн.