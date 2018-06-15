Медиакорпорацию Time Warner купили за $85 миллиардов

AT&T объявила о завершении сделки по покупке Time Warner.

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. объявила о завершении сделки по покупке медиакорпорации Time Warner Inc., сумма сделки составляет 85 миллиардов долларов.

Читайте такжеСделка гигантов: немецкий Bayer завершил историческое поглощение Monsanto

"AT&T Inc. завершила сделку по приобретению Time Warner Inc.", — говорится в сообщении. В релизе уточняется, что бывший председатель и главный исполнительный директор Time Warner Джеф Бьюкс согласился остаться в должности главного консультанта на время переходного этапа.

Согласно данным агентства Рейтер, данная сделка является четвертой по величине в истории телекоммуникационной, медиа и развлекательной сферы, передает Прайм.

В среду телеканал CBS сообщил о том, что судья окружного суда США Ричард Леон одобрил сделку по слиянию компании AT&T с Time Warner.

Осенью 2016 года AT&T сообщила о договоренностях по покупке Time Warner, которому принадлежат, в частности, телеканал CNN, HBO, Turner и Warner Bros. Entertainment. Первоначально окончание сделки было назначено на 22 октября 2017 года, однако дата несколько раз переносилась, в последний раз – до 21 июня 2018 года.

Минюст США в ноябре прошлого года подал гражданский иск, чтобы заблокировать сделку. Там полагают, что она существенно снизит конкуренцию, а это, в свою очередь, приведет к росту цен и снижению инноваций. Согласно иску, объединенный конгломерат сможет использовать контроль над популярными продуктами Time Warner, чтобы заставить конкурентов платить на сотни миллионов долларов больше за право их транслировать. Именно по этому делу суд в среду вынес решение, Минюст США может обжаловать его в течение 60 дней.

Компания American Telephone and Telegraph (AT&T Inc) была основана в 1885 году. В настоящее время является одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний.