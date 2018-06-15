«Украинская биржа» анонсировала остановку торгов ценными бумагами

Биржа так и не получила от госорганов ответ по устранению юридических рисков, связанных с использованием программного обеспечения, предоставленного Московской биржей.

Фондовая площадка «Украинская биржа» с понедельника, 18 июня, прекращает торговлю в режиме безадресных заявок, так как не получила ответа от государственных органов относительно устранения юридических рисков, связанных с использованием программного обеспечения, предоставленного Московской биржей.

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Об этом сообщает пресс-служба площадки.

«Мы не получили ответа ни от президента Украины, ни от Совета национальной безопасности и обороны Украины, поэтому с 18 июня мы должны приостановить торговлю в режиме безадресных заявок 92 акциями, 245 облигациями, 28 ценными бумагами фондов и 22 фьючерсными контрактами», - сказано в сообщении.

В бирже добавили, что открытые позиции по срочным контрактам, дата исполнения которых позднее чем 15 июня 2018 года, будут досрочно выполнены в ходе вечернего клиринга 15 июня на условиях, которые были обнародованы раньше.

«Украинская биржа готова возобновить полноценную торговлю как только получит информацию об отложении срока введения санкций, которые ухудшают инвестиционный климат страны. Наш тендер по выбору нового программного обеспечения продолжается, и он займет некоторое время, которое мы не можем оценить на текущем этапе проекта», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале июня «Украинская биржа» направила письмо президенту Украины Петру Порошенко с предложением отменить санкции в части использования биржевых торговых систем, произведенных ПАО «Московская биржа», или отсрочить санкции на один год.

Немногим позже площадка заявила, что разработала требования относительно нового программного обеспечения, поддерживающего биржевые операции, включая клиринг деривативов, которое должно заменить биржевые торговые системы российского производства.

Справка УНИАН. ПАО «Украинская биржа» - биржа ценных бумаг Украины. 15 мая 2008 года в Киеве прошло учредительное собрание, на момент создания биржи ее уставный капитал составлял 12 млн гривень.