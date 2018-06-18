Названы сроки начала малой приватизации
Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны состояться уже в конце июня или в начале июля.
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Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
"Если все будет по плану, то в самом конце июня или в начале июля мы увидим в системе первые конкурсы. Пока всё идет по плану", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 10 мая правительство на своем заседании приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации, а опубликованы эти документы были 5 июня.
28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.
Фонд государственного имущества Украины ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.