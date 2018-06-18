"Ощадбанк" не смог отсудить "Укртелеком" у Ахметова

Суд отказался удовлетворить жалобу «Ощадбанка» о взыскании 1,1 млрд грн с компании Ахметова по делу «Укртелекома».

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Ощадбанка» к компании «ЕСУ», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, о взыскании 1,099 млрд грн задолженности путем обращения взыскания на 92,8% акций «Укртелекома», оставив в силе решение Хозяйственного суда города Киева от 2 марта 2018 года.

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Как сказано в постановлении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений, «Ощадбанк» просил суд определить способ реализации 92,79% «Укртелекома», которые выступали предметом залога.

Исковые требования «Ощадбанк» обосновал тем, что «Укртелеком» не выполнил обязательства по договору об оплате облигаций и накопленного процентного дохода, что вместе с пеней и инфляцией составило 1,099 млрд грн.

Как сказано в материалах дела, Хозяйственный суд города Киева 2 марта этого года отказал в удовлетворении иска «Ощадбанка», мотивировав это тем, что, согласно условиям договора залога и требований действующего законодательства, залогодержатели, в частности, истец, имеют право обратить взыскание на предмет залога только по согласованию с Фондом государственного имущества в период действия обязательств по договору купли-продажи объекта приватизации.

Кроме того, Хозсуд столицы обратил внимание на то, что обращение взыскания на ценные бумаги по договору залога залогодержателями не может быть осуществлено ввиду расторжения в судебном порядке договора в связи с невыполнением ответчиком своих обязательств по контракту, в связи с чем предмет залога подлежит возврату в государственную собственность на основании пункта договора залога.

Справка УНИАН. В 2011 году компанию «Укртелеком» выкупила компания ESU («ЕСУ»), заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году холдинг украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» завершил сделку по покупке 100% акций компании UA Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ESU.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета более 1,6 млн клиентов.