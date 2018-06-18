Лизинговую компанию «Укрэксимбанка» лишили лицензии

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления компании.

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг аннулировала лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг компании «Эксимлизинг», принадлежащей «Укрэксимбанку».

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«Аннулировать Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Эксимлизинг»» лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно предоставление услуг финансового лизинга», - говорится в решении, обнародованном на сайте комиссии.

Отмечается, что решение принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления компании.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Эксимлизинг» работает на рынке Украины с 2006 года. «Укрэксимбанк» контролирует 100% голосов в компании.