Цену стадиона "Черноморец" после двух неудачных попыток продажи снизили на 20%

Стадион будет выставлен на повторные торги 20 июня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц после двух неудачных попыток продажи стадиона "Черноморец" в Одессе снизил его стоимость на 20% до 911 млн грн.

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Об этом сообщается на сайте «Prozorro.Продажи».

Согласно сообщению, стадион будет выставлен на повторные торги 20 июня, предложения принимаются до 19 июня 20-00. Площадь стадиона составляет 80,3 тыс. кв. м.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком".

«Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа «Видродження»), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.