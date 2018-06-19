"Укроборонпром" рекомендует передать Фонду госимущества 30 своих предприятий

Эти предприятия входили в состав концерна, но работали в гражданской сфере.

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" рекомендовал передать в управление Фонда государственного имущества Украины около 30 государственных предприятий, входящих в состав государственного концерна.

Читайте также"Укроборонпром" назначил президента "Антонова"

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Михаил Згуровский.

"Были проанализированы все предприятия концерна и определена группа тех, которые не работали непосредственно в сфере обороны и оборонно-промышленного комплекса, они принадлежали к концерну, но работали в гражданской сфере. Их оказалось около 30, то есть четверть. Эти предприятия по рекомендации наблюдательного совета должны быть переданы под управление Фонда госимущества, чтобы они дальше продолжали свою деятельность за пределами оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года председателем наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" избран ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.