Правительство России решилось на частичную приватизацию «Роснефти»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о частичной приватизации крупнейшей энергокомпании «Роснефть», сообщается на сайте Кабмина РФ.

«Подписанным распоряжением выражается согласие на отчуждение принадлежащих ОАО «Роснефтегаз» акций ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в количестве до 2 066 727 473 (19,5% акций)», — говорится в документе.

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В сообщении также отмечается, что реализация принятых решений позволит обеспечить дальнейшее совершенствование системы управления интегрированными структурами, обеспечит поступление дополнительного дохода в федеральный бюджет. Конкретные сроки реализации принятых принципиальных решений данным распоряжением не определяются.