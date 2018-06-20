Хакеры взломали еще одну криптовалютную биржу Южной Кореи - украли $30 миллионов

Операции по внесению и снятию средств временно приостановлены.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb в ночь на среду подверглась взлому, злоумышленникам удалось похитить около 30 миллионов долларов.

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Об этом сообщается в Twitter биржи, передает Прайм.

"Из-за проблем с безопасностью мы изменяем нашу систему электронных кошельков… Мы выяснили, что криптовалюта, оцениваемая примерно в 30 миллионов долларов была похищена", — сообщили на бирже, добавив, что все украденные криптосредства будут возмещены за счет Bithumb.

Операции по внесению и снятию средств временно приостановлены.

Напомним, это не первая атака на южнокорейкую криптовалютную биржу за последнее время. На прошлой неделе вторая крупная криптовалютная биржа Южной Кореи Coinrail сообщала о попытке взлома ее системы. По оценкам экспертов, потери биржи тогда составили около 37 миллионов долларов.