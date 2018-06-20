Минфин одолжил на внутреннем рынке 1,5 миллиарда гривень и $300 миллионов

Текущий объем ОВГЗ в обращении превышает 737 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,456 млрд грн и 305,1 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 161 и 287 дней со средневзвешенной доходностью 17,41%, 17,20% и 17,29% годовых, соответственно.

Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 252, 364 и 693 дня с доходностью 5,30%, 5,50% и 5,65%, соответственно.

Отмечается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 9,491 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 19 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 737,339 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 48% их общего объема.