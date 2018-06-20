General Electric впервые за 110 лет покинет индекс Dow Jones

Старейшая в Dow Jones американская компания General Electric покидает индекс. Ее акции беспрерывно находились там с 1907 года.

Американский многопрофильный концерн General Electric покидает индекс Dow Jones Industrual Average, который включает акции 30 самых котирующихся в США компаний.

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Об этом говорится в пресс-релизе индексного комитета S&P Dow Jones Indices, передает РБК.

Акции General Electric исключат из индекса уже с 26 июня, на их место придут бумаги аптечной розничной сети Walgreens Boots Alliance Inc. Такое изменение состава увеличивает вес розничной торговли и здравоохранения и позволит индексу лучше измерять состояние американской экономики и фондового рынка страны, подчеркивается в сообщении.

По словам управляющего директора и председателя индексного комитета в S&P Dow Jones Indices Дэвида Блитцера, компания General Electric — старейшая в рейтинге и входила в индекс с момента его запуска в 1896 году, а с 1907-го находилась в нем беспрерывно. Вместе с этим Блитцер подчеркнул, что современная экономика по сравнению с той, что была сто лет назад, изменилась во всех секторах — потребительском, финансовом, здравоохранения и технологий. «Сегодня компании более заметны, относительная важность промышленного бизнеса меньше», — добавил он.

За последние 12 месяцев акции General Electric опустились более чем в два раза и стали самыми дешевыми из всех ценных бумаг, входящих в индекс. Если в 90-е это была крупнейшая по капитализации мировая корпорация, то сейчас данный показатель составляет около $110 млрд (для сравнения, капитализация Amazon Джеффа Безоса, которая входит в тройку крупнейших, — более $700 млрд). Сейчас компания продает свои активы, проводит реструктуризацию, сокращает дивиденды и сталкивается со снижением спроса на некоторые виды промышленного оборудования в мире.