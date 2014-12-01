Украина выплатила еще $88 миллионов внешнего долга

Министерство финансов Украины осуществило выплату 87,75 млн долл. купонного дохода по 10-летним облигациям внешнего государственного займа 2012 года выпуска, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выплата проведена по облигациям внешнего госзайма, выпущенным в ноябре 2012 года на 1,250 млрд долл. США с погашением в 2022 году и доразмещения этих облигаций в феврале 2013 года на сумму 1 млрд долл. Заимствования осуществлялись по ставке 7,8% годовых.

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Как сообщал УНИАН, согласно графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

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По оценкам экспертов, к середине ноября Украина получила примерно две трети от запланированного в апреле годового объема кредитных ресурсов, поскольку кредиторы не спешат предоставлять новые займы по причине задержки траншей МВФ либо ожидая старта конкретных проектов, которые они готовы финансировать, включая восстановление Донбасса и модернизацию украинской газотранспортной системы.

Согласно заявлению постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Жерома Ваше, фонд намерен продолжить дискуссии с украинскими властями после формирования в Украине нового правительства.