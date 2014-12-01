Moody`s снизило суверенный рейтинг Японии

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило в сторону понижения суверенный рейтинг Японии. В частности, теперь он оценивается на уровне А1 против ранее установленного Aa3. Передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Читайте такжеДоллар поднялся до семилетнего максимума по отношению к иенеПрогноз рейтинга при этом стабильный. Причиной такого решения Moody`s явилась растущая неопределенность в отношении сокращения дефицита, а также повышенный риск роста доходности гособлигаций Японии. Негативное влияние на рейтинг также оказало снижение доступности привлечения кредитов в среднесрочной перспективе.

Moody`s также уточняет, что изменение суверенного рейтинга не отражается на рейтингах Японии по обязательствам в иностранной и национальной валютах.