Результаты адресной приватизации времен Януковича нужно пересмотреть - эксперт

В сложившихся экономических условиях, учитывая военные действия на востоке Украины и проблемы с наполнением госбюджета, логично сейчас поднять вопрос либо о пересмотре результатов адресной приватизации времен Януковича, либо о доплате государству покупателями объектов, уверен вице-президент общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Евгений Чередников‏.

«Может государству необходимо пересмотреть результаты такой приватизации и получить доплату или реприватизировать объекты, проданные «своим» за бесценок, и выставить их на повторные прозрачные и открытые торги?», - отмечает эксперт.

Чередников уверен, что результаты «приватизации времен Януковича» должны стать поводом для расследования правоохранительными органами, а руководство Фонда госимущества - объектом внимания Люстрационного комитета за нанесение ущерба государству в особо крупных размерах.

Одним из ярких примеров нанесения убытков государству от приватизации, по словам эксперта, является продажа объектов энергетики и среди них «Закарпатьеоблэнерго».

«Если сравнить приватизацию того же «Закарпатьеоблэнерго» в 2012 году и в 2014 году, то увидим, что в долларовом эквиваленте в 2012 году государство получило за контрольный 50%-ный пакет акций - 17,5 млн долл., а на аукционе, прошедшем 26 ноября, благодаря росту цены на 211% государство получит за 25% акций 17 млн долл. И это притом, что в 2012 году экономика Украины демонстрировала рост, в стране сохранялась стабильность, на востоке не велось военных действий, в отличие от 2014 года», - обратил внимание эксперт.

На приватизационных аукционах 2012 года, отмечает эксперт, намеренно утверждались такие условия приватизации, при которых заранее определенный покупатель не испытывал бы конкуренции и поэтому объекты продавались часто практически по стартовой цене.

«На аукционе по «Закарпатьеоблэнерго» цена выросла всего на 4,2%, так как второй участник конкурса «Луганское энергетическое объединение» олигарха Константина Григоришина участвовало лишь формально. Когда продавалось 50% акций компании «Винницаоблэнерго» холдинг VS Energy, принадлежащий российским бизнесменам Е.Гинеру и А.Бабакову, также лишь показывал видимость конкуренции, поэтому контрольный пакет достался «Луганское энергетическое объединение» всего лишь на 5,1% выше стартовой цены», - напоминает Чередников‏.

Данные примеры, по его словам, не являются единичными. «Во времена Януковича продажа большинства стратегических объектов в 2011-2013 году осуществлялась «адресно» и по заниженным ценам. Это было сплошное нанесение убытков государству», - отмечает эксперт.

Как сообщалось, 26 ноября на Украинской межбанковской валютной бирже прошел приватизационный аукцион по продаже 25% акций энергоснабжающей компании «Закарпатьеоблэнерго», в котором приняли участие инвестиционные компании «Фортуна» и «Бизнес-Инвест». 25% акций компании были проданы за 255 млн грн при стартовой цене в 62 млн грн. На конкурсе разгорелся скандал, ФГИУ и УМБВ не хотели сначала допускать к участию в аукционе компанию «Бизнес-Инвест», чтобы продать пакет заранее определенному покупателю, как это было ранее.

27 ноября на Восточно-Европейской фондовой бирже состоялся аукцион по продаже 25% акций компании «Винницаоблэнерго», в котором приняли участие четыре претендента на приобретение данного пакета. При стартовой цене пакета 81,75 млн грн, он был продан за 112,73 млн грн.

28 ноября на ПФТС 25% акций компании «Черновцыоблэнерго» были проданы по стартовой цене 36 млн 439 тыс. грн. В аукционе приняли участие всего две компании, покупателем стала малоизвестная «ФК – Хранитель».