Украинская биржа исключит из индекса UX акции Енакиевского и Алчевского метзаводов

Украинская биржа утвердила лист ожидания на исключение из индексной корзины индекса украинских акций UX акций Енакиевского металлургического завода и Алчевского металлургического комбината, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили в пресс-службе, Украинская биржа также утвердила лист ожидания на включение в индекс UX акций Северного горно-обогатительного комбината и "Укртелекома".

На основании решений Индексного комитета будет произведен перерасчет параметров индекса. Новые параметры индекса вступят в силу с 16 декабря 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, индекс украинских акций UX состоит из 10 предприятий-эмитентов, 4 из которых (Алчевский меткомбинат, Авдеевский коксохим, Енакиевский метзавод и «Донбассэнэрго») находятся непосредственно в зоне АТО и производственная деятельность которых из-за данных событий фактически приостановлена.