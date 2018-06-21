«Укрпошта» разместила облигации на 250 миллионов гривень

На сегодня предприятие выпустило облигации трех серий на сумму 600 млн грн.

«Укрпошта» завершила размещение 2500 облигаций серии «C» общей стоимостью 250 млн грн, которые будут находиться в обращении до ноября 2023 года.

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Как сообщает пресс-служба предприятия, размещение началось 21 ноября 2017 года, а завершилось 7 июня 2018 года.

"Облигации «Укрпошты» выпущены в сериях «А», «В» и «С» общей стоимостью 600 млн грн в количестве 6 тысяч штук и номинальной стоимостью одной облигации в 100 тыс. грн. В частности, серии «А» – 150 млн грн, серии «В» – 200 млн грн, серии «С» – 250 млн грн", - сказано в сообщении.

Как добавили на предприятии, процентный доход для серий облигаций «А», «В» и «С» установлен в размере 19% годовых.

"Проценты по облигациям рассчитываются в соответствии с процентными периодами, которые составляют 91 календарный день, а процентный доход рассчитывается на одну облигацию", - сказано в сообщении.

Облигации серии «А» находятся в обращении до 16 ноября 2020 года включительно, серии «В» – до 16 мая 2022 года включительно, серии «С» – до 13 ноября 2023 года включительно, добавили на "Укрпоште".