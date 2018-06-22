Контрольный пакет акций «Турбоатома» останется в госсобственности – Гройсман

Условия приватизации госпакета акций «Турбоатома» будут изложены в отдельном постановлении Кабмина.

Правительство намерено оставить контрольный пакет акций завода энергетического машиностроения «Турбоатом» в государственной собственности, о чем в парламенте сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос о якобы планах продать весь госпакет акций.

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«Моя позиция следующая – чтобы контрольный пакет акций оставался в собственности государства, а оставшаяся часть, возможно, будет выставлена на продажу, чтобы привлечь известных производителей аналогичной продукции и таким образом сделать «Турбоатом» ещё сильнее», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, условия приватизации госпакета акций «Турбоатома» будут изложены в отдельном постановлении Кабмина.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Кабмин утвердил список крупных государственных предприятий, госпакет акций которых планируется выставить на продажу в 2018 году. В этом списке также указаны 75,2% акций «Турбоатома».

По итогам 2017 года завод получил 710,4 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раза меньше, чем показатель за 2016 год. Финплан компании на 2018 год предполагает чистую прибыль в этом году на уровне 763,2 млн грн.

Справка УНИАН. «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.