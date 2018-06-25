Не более полугода: Фонд госимущества назвал сроки подготовки ОПЗ к приватизации

Советника для подготовки предприятия к приватизации должны отобрать до конца июля.

Максимальный срок подготовки советником "Одесского припортового завода" к продаже составит 6 месяцев с даты вступления в силу договора о предоставлении его услуг, о чем на своей странице в Facebook написал и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

Читайте такжеГлава Фонда госимущества назвал самый проблемный объект большой приватизации

По его словам, Фонд госимущества до конца июля планирует отобрать советников для следующих объектов большой приватизации: "Одесский припортовый завод", "Президент-Отель", "Объединенная горно-химическая компания", "Индар", "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш".

"Конкурсы будут проходить в Фонде госимущества в два этапа по каждому объекту с 26 по 31 июля. Максимальный срок подготовки советником ОАО "Одесский припортовый завод" к продаже составляет 6 месяцев с даты вступления в силу договора о предоставлении услуг советника, а всех остальных объектов - 4 месяца", - написал он.

К основным задачам советников относится проведение анализа экономических, технических и финансовых показателей деятельности предприятия, приведение основных показателей бухгалтерской отчетности предприятия в соответствие с международными стандартами бухгалтерского учета, определение стартовой цены, подготовка информационного пакета по объекту приватизации, поиск потенциальных инвесторов, осуществление проверки объекта (Due Diligence), а также проведение аудита (финансовый, экологический и другие).

Кроме того, советники должны будут разработать комплексные меры антикризисного управления проблемными долгами объекта и провести SWOT-анализ объектов, включая оценку конкурентных позиций объекта в Украине и на международных рынках.

Также их задачей станет подготовка финансовой модели и определение инвестиционной привлекательности предприятий, поиск возможных путей ее повышения, путей реструктуризации кредиторской задолженности, рекомендаций по установлению основных цен и тарифов на продукцию и услуги, маркетинговой политики, других мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В Фонде госимущества отмечали, что начальная цена объекта может снизиться до 150 миллионов долларов для привлечения большего круга инвесторов. При этом тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус говорил, что конечная цена предприятия может составлять около 400 миллионов долларов.

Предприятие попало в число объектов большой приватизации - его планировали продать в этом году.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.