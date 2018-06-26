Кризис остался позади: S&P повысил рейтинг Греции

15:36, 26 июня 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B+. Прогноз по рейтингу – положительный.

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Об этом сообщает Сегодня.ua.

Аналитики S&P отметили улучшенный баланс рисков кредитоспособности страны, хотя государственный долг Греции остается высоким.

Как подчеркивает агентство, рост рейтинга возможен, если увеличатся прямые иностранные инвестиции в Грецию, а банковская система страны начнет оздоровляться быстрее.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что финансовый кризис вокруг Греции, продолжавшийся 8 лет и несколько раз ставивший под сомнение само существование единой европейской валюты, завершен. В августе 2018 года Греция впервые с 2010 года должна будет самостоятельно выйти на финансовые рынки. Впрочем, ситуация в стране останется под пристальным вниманием кредиторов – ЕС и МВФ.

Греция получила порядка 300 миллиардов евро в виде различных стабилизационных кредитов, которые теперь предстоит отдавать. На это уйдет, по разным оценкам от 25 до 50 лет, то есть жизни одного или двух поколений граждан страны.

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