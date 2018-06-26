Впервые за 4 года в Украине разместили облигации города - Львов одолжил 440 миллионов гривень

Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры города.

Государственный «Ощадбанк» разместил на фондовой бирже ПФТС облигации внутреннего местного займа Львовского горсовета серии G и H на общую сумму 440 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе банка, это размещение муниципальных облигаций в Украине стало первым за четыре года, так как последний раз подобное размещение проводилось в 2014 году.

По информации банка, номинальная доходность облигаций составляет 17,89% годовых, срок обращения – 3 года. Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры города.

Как сообщал УНИАН, Львов в начале июня анонсировал планы выпуска трехлетних облигаций местного займа на 440 млн грн двумя сериями G и Н с ежеквартальной выплатой процентов по ставке 17,89% годовых.

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.