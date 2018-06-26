Стартовая цена конфискованных у «Газпрома» акций снизилась в 1,3 раза

Предыдущий аукцион по продаже акций предприятия 18 июня не состоялся по причине отсутствия заявок.

Стартовая цена 40,2174% акций ЧАО «Газтранзит» (Киев), конфискованных у российского "Газпрома", снижена в 1,33 раза – до 473,06 с 630,75 млн грн.

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Об этом сказано в сообщении о проведении аукциона на фондовой бирже ПФТС.

Для участия в торгах, которые назначены на 30 июня, потенциальные покупатели должны уплатить гарантийный взнос в размере 94,61 млн грн.

Стоит отметить, что предыдущий аукцион по продаже акций предприятия 18 июня не состоялся по причине отсутствия заявок.

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании «Газпром» постановление об аресте акций его дочерней компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 190 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.