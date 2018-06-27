Минфин одолжил на внутреннем рынке очередной миллиард гривень

Текущий объем ОВГЗ в обращении превысил 744 млрд грн.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 956,566 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 1071 и 98 дней со средневзвешенной доходностью 15% и 17,35% годовых, соответственно.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 26 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,768 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.