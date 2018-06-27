Большая приватизация: удастся ли ОПЗ, «Сумыхимпром» и ЗАЛК вырвать из рук Фирташа и Дерипаски

Сразу после майских праздников премьер-министр Владимир Гройсман в очередной раз объявил – Украине не избежать большой приватизации. Вскоре Кабмин утвердил и выставил на продажу 23 крупных предприятий из около 3,5 тыс, которые на сегодня по-прежнему контролируются государством.

С тех пор прошло больше месяца, а сделано не так уж и много. К примеру, только на днях стало известно, что до конца июля Фонд госимущества планирует завершить конкурс по отбору советника для «Одесского припортового завода», который как раз и должен будет помогать в поиске покупателя для этого сложного актива.

Следующая новость последних дней – ФГИ, после долгих раздумий, все-таки принял решение о приватизации «Запорожского производственного алюминиевого комбината», который удалось вырвать из рук российского олигарха Дерипаски.

В принципе, процесс идет. Но очень и очень медленно. И, скорее всего, на 22 млрд гривен поступлений в бюджет от приватизации надеяться не стоит.

ОПЗ – попытка номер…

Итак, главный вопрос – удастся ли продать неоднократно продаваемый Одесский припортовый завод? Как известно, ОПЗ – в долгах как в шелках. Во времена Януковича на заводе наживался небезызвестный Дмитрий Фирташ. Именно его компании Ostchem ОПЗ должен около 200 млн долларов. Еще 434 млн грн должен «Укртрансгазу», который поставлял на предприятие голубое топливо.

Учитывая долговые обязательства, едва ли не единственной возможностью загрузить ОПЗ является так называемая давальческая схема - фирма поставляет газ, за который завод не платит, а поставщик получает от предприятия готовую продукцию, которую может реализовать на рынке.

В конце декабря 2017 года в конкурсе по определению такого поставщика газа победила «Всеукраинская Энергетическая Компания», которую СМИ связывали с окружением президента Украины, а именно – с Игорем Кононенко, хотя последний заявлял, что не имеет к этому никакого отношения. ВЭК заключило договоры с «Укртрансгазом» о перекачке газа на завод, ОПЗ возобновил производство, но эта история довольно быстро закончилась. Уже 30 апреля руководство припортового приняло решение о полной остановке предприятия. Причиной стало уведомление от «Укртрансгаза» о нарушении компанией «ВЭК» условий договора транспортировки газа на завод, вследствие чего было принято решение приостановить подачу газа на завод.

Как сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, после остановки предприятия все неработающие агрегаты завода решили законсервировать и подготовить текущим ремонтам, а увольнять работников не планируют: «Кроме производства удобрений, завод предоставляет услуги по перевалке удобрений других химических предприятий. Полученных денег от этой деятельности достаточно чтобы подготовиться и провести новый конкурс (по поставке газа, – УНИАН). Надеюсь, в течение нескольких месяцев мы выберем нового давальца и проведем текущие ремонты».

По его словам, сейчас долги предприятия перед Фирташем и «Нафтогазом», в общей сложности, составляют почти 7,2 млрд грн. Кроме того, финансовая отчетность о деятельности завода за последние несколько лет оптимизма не вселяет: 2017 год он закончил с чистым убытком в 1,46 млрд грн. В 2016 году этот показатель был еще более чудовищным – 3,83 млрд грн чистого убытка, хотя 2015 год ОПЗ закончил с прибылью 218,5 млн грн.

В Фонде госимущества прекрасно понимают, что продать завод будет очень сложно. Более того, исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров неоднократно называл завод самым проблемным объектом большой приватизации. В интервью УНИАН он рассказал, что созданная в Кабмине рабочая группа во главе с министром Кабинета министров Александром Саенко пригласила международных советников, чтобы те порекомендовали, каким способом можно реструктуризировать указанные долги или каким образом очиститься от них, чтобы предприятие смогло выйти на продажу.

По его словам, представители крупнейших мировых консалтинговых компаний презентовали свое видение выхода из сложившейся ситуации, которое было взято на вооружение чиновниками. Подсобило, по мнению Трубарова, и недавнее решение правительства, по которому предприятие будут продавать исключительно по нормам нового закона о приватизации.

«То есть, ранее мы должны были выводить предприятие в том состоянии, в котором оно находится сейчас, со всеми долгами. Поэтому, думаю, что было принято политически правильное решение, чтобы это предприятие приватизировать по новому закону. Мы сейчас будем официально отбирать советника, и этот советник будет выстраивать свою работу таким образом, чтобы находить инструменты реструктуризации долговых обязательств своими силами или находить варианты, как очистить предприятие от долгов другими методами, после чего вывести завод на чистую продажу, привлечь больше потенциальных инвесторов», - сказал он.

Нужно отметить, что у международного советника, которого планируют отобрать для приватизации ОПЗ в конце июля, будет шесть месяцев для поиска потенциального покупателя – такой срок установил ФГИУ. Понятно, что отобранный комиссией победитель конкурса может справиться со своей задачей раньше, однако вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных подвижек по продаже завода в этом году.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что ОПЗ вряд ли сможет найти какого-то стороннего инвестора, уверены эксперты и народные депутаты.

Как считает заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации Павел Ризаненко, «Одесский припортовый завод» изначально готовился к приватизации под Дмитрия Фирташа – именно поэтому накапливались долги перед его структурой. И народный депутат пока не видит других претендентов на ОПЗ.

Вместе с тем, Ризаненко отмечает, что государству стоит всерьез расследовать факты того, как появилась задолженность перед компанией Ostchem. Ведь руководство ОПЗ, учитывая негативную конъюнктуру рынка, обращалось к правительству Азарова с предложением приостановить производство, но получило отказ и фактически начало загонять себя в долги.

«По сути, долги завода были умышленно созданы именно в тот момент. Если говорить о справедливости, то государство должно расследовать те «чудачества» 2012-2013 годов, благодаря которым завод был доведен до неплатежеспособности и банкротства, а в рамках этого дела разбираться с теми долгами. Я не вижу вообще, как ОПЗ может быть продан кому-то, кроме Фирташа, который может получить это предприятие за долги, которые сам же искусственно создал и аккумулировал», - сказал он в комментарии УНИАН.

Согласен со своим коллегой по парламенту заместитель председателя Спецкомиссии Рады по вопросам приватизации Игорь Лапин: «По поводу ОПЗ в 2015 году я говорил, что Украина, в конце концов, отдаст его Фирташу за долги, и, в итоге, еще останется ему должно. Я чувствую, что сегодня мы идем именно в этом направлении. Предприятие пережило несколько приватизаций, добросовестно провалившихся нашими руководителями Фонда госимущества. Думаю, что в этот раз тоже ничего не получится, потому что не решено очень много вопросов».

Таким образом, с каждым годом привлекательность Одесского припортового завода для потенциальных инвесторов падает, поскольку происходит износ производственных фондов.

«Сумыхимпром» – потерянный год

Предприятие «Сумыхимпром» хоть на бумаге и является государственным предприятием, но уже давно работает на того же Дмитрия Фирташа. Интересно, что еще 7 лет назад Хозяйственный суд Сумской области открыл дело о банкротстве (долги перед структурами олигарха составили около 1,4 млрд грн) и ввел процедуру санации, которая продолжается и по сей день.

Правда, завод работает. И работает по давальческой схеме со структурами… Фирташа. Они получают прибыль, а сам завод увеличивает долги перед ними же.

Разорвать этот заколдованный круг должна приватизация. Изначально продажа планировалась на май текущего года, и для этого в Минюст были поданы все документы. В том числе, по оценке активов в 248 млн грн. Стартовая цена предприятия - 250 млн грн.

Однако Кабмин своим решением от 10 мая проигнорировал предложение ФГИ и постановил, что продажа госпакета акций «Сумыхимпром» пройдет по новому закону, вступившему в силу в марте этого года. Состояние подготовки предприятия к продаже недавно обсуждалось на заседании парламентской спецкомиссии по вопросам приватизации.

По словам исполнительного директора «Сумыхимпром» Владимира Волкова, сейчас предприятие полностью загружено по производству окиси титана и частично – по производству минеральных удобрений, на заводе трудится более 4000 человек, которым вовремя выплачивается зарплата. Однако «Сумыхимпрому» срочно нужны вливания со стороны инвесторов.

«Предприятию в этом году исполняется 64 года. Степень износа основных фондов очень высокая, порядка 58%. Технологии, которые применяются на заводе, это технологии 60-х годов прошлого века. Естественно, что необходимо вкладывать большие средства на модернизацию производства», - сказал он, уточнив, что каждый год на поддержание оборудования завода в рабочем состоянии необходимо около 620 млн грн.

Сам факт того, что госпакет акций завода Кабмин решил продать в соответствии с нормами нового закона о приватизации, Волков оценил негативно. Исполнительный директор «Сумыхимпрома» считает, что после такого поворота продажа завода может затянуться, как минимум, на год, ведь фактически нужно начинать этот процесс с нуля.

Кроме того, он отметил, что в новом законе о приватизации прописана норма о приостановлении процедуры банкротства, в которой находится предприятие, поэтому может возникнуть проблема, что после ухода управляющего санацией, «Сумыхимпром» остается без руководителя.

«Мы бы просили рассмотреть на комиссии и рекомендовать этот разрыв убрать, приостановку процедуры банкротства проводить только после того, как будет понятно решение, как предприятие будет существовать до назначения руководителя или исполняющего обязанности», - сказал Волков.

Конечно, руководству завода можно было бы вменить то, что оно должно заботиться о развитии предприятия и его модернизации, однако финансовые результаты «Сумыхимпрома» за последние годы не впечатляют, хотя и выгодно отличаются от того же ОПЗ. Так, 2015 год был завершен с чистой прибылью в 7,62 млн грн, в 2016 - 2,04 млн грн, а в 2017 году - 5,64 млн грн.

Несмотря на такую положительную динамику, Павел Ризаненко уверен, что, как и в случае с ОПЗ, после многих лет хозяйствования на «Сумыхимпроме» менеджмента Дмитрия Фирташа, вряд ли можно рассчитывать на то, что к моменту приватизации найдется еще один потенциальный покупатель на пакет акций данного предприятия: «Господин Фирташ готовил «Сумыхимпром», как и ряд других госпредприятий, к псевдоприватизации, для чего вводил их в состояние банкротства, чтобы, на момент их официальной продажи, никто, кроме него, не думал на них претендовать. Потому я даже не знаю, кто ему может составить конкуренцию».

Игорь Лапин, рассматривая перспективы приватизации предприятия «Сумыхимпром», считает, что многое будет зависеть от условий продажи.

«Предприятия химической промышленности являются достаточно рисковыми, с определенным потенциалом и определенным ресурсом работоспособности. Что касается возможности приватизации, то все будет зависеть от того, насколько это интересно для возможного инвестора», - сказал он.

ЗАлК – если б не было долгов

Весной 2015 года суд вернул в собственность государства 68% акций Запорожского алюминиевого комбината, владельцем которого до этого была компания РусАл россиянина Олега Дерипаски.

После себя российский олигарх оставил «выжженное поле»: сотрудники СБУ во время досудебного следствия установили, что предприятие с 2006 года целенаправленно уничтожали в интересах российских производителей металла. По данным спецслужбы, в 2009 году руководство комбината остановило рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования. Спустя еще два года, была обеспечена передача дочернего предприятия ЗАлК - Глуховского карьера кварцитов - компаниям, аффилированным с РУСАЛом. В 2015 году, перед возвращением в собственность государства, руководство комбината расконсервировало и ликвидировало основные фонды ЗАлКа, что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия.

Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам. По заключению экспертов, в результате таких преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 39 млн долларов США и более 100 млн грн.

Стоит отметить, что структуры Дерипаски подали иски о взыскании с Украины около 6 млрд грн, в том числе, и в международные суды.

По словам директора ЗАлКа Дмитрия Лобикова, едва ли не вся сумма задолженности предприятия перед структурами Дерипаски является фиктивной, потому, при поддержке государства, эту проблему можно успешно решить. «Если закрыть глаза на то обстоятельство, что существуют российские денежные требования, предприятие в достаточно неплохом положении. Если смотреть на рынки сбыта, на санкции, которые применены к «Русскому алюминию», то у нас перспективы просто шикарнейшие», - сказал он на заседании правительственной спецкомиссии по приватизации.

Что касается финансовых результатов предприятия, то они в последние годы выглядят удручающе, хотя и имеют некоторую положительную динамику. Так, 2014 год ЗАлК закончил с чистым убытком в 1,97 млрд грн, в 2015 году этот показатель вырос до 2,04 млрд грн, после чего начал снижаться – до 799,37 и 279,5 млн грн в 2016 и 2017 годах соответственно.

Кстати, по повторной приватизации предприятия есть вопросы и к Кабмину. Еще в мае 2017 года госпакет комбината оценили в 278,4 млн грн, а в марте этого года Фонд госимущества направил в правительство проект постановления об утверждении условий продажи предприятия. При этом ФГИУ указал, что 31 мая истекает действие срока оценки, потому нужно рассмотреть данный вопрос как безотлагательный.

Однако по каким-то причинам предложение Фонда госимущества оставили без внимания, потому государственный пакет акций комбината будет проходить в соответствии с нормами нового закона о приватизации: его продадут на электронной площадке в качестве объекта малой приватизации, причем стартовая цена будет снижена почти в 3 раза – до 105,878 млн грн.

Глава ФГИУ Трубаров не видит какой-то трагедии в сложившейся ситуации. По его словам, ЗАлК вряд ли можно назвать «вкусной конфетой».

Подтвердил такую оценку на заседании спецкомиссии Рады по вопросам приватизации заместитель главы ФГИУ Виталий Герц, по словам которого, в Фонд госимущества не поступало никаких предложений относительно заинтересованности украинских или иностранных компаний в этом объекте.

При этом, в журналистском расследовании программы «Схемы», которое вышло в эфир в апреле этого года, нацеленность на покупку завода высказал бизнесмен Виталий Кропачев из Тореза Донецкой области. «Я буду участвовать в приватизации этого объекта, моя компания будет участвовать. Мы хотим его купить и сделать на его базе производство горно-шахтного оборудования. У меня есть интерес в угольной отрасли, я являюсь акционером нескольких частных компаний. Для развития этих компаний мы должны развивать свою горнопромышленную отрасль», - заявил он.

Павел Ризаненко отметил, что ему сложно судить о перспективах продажи комбината, но выразил большие сомнения относительно того, что для ЗАлКа найдется покупатель. Для этого, мол, есть объективные причины – предприятие фактически уничтожено предыдущим собственником (восстанавливать производство глинозема и первичного алюминия фактически нужно с нуля), при этом стоимость электроэнергии, которая используется при производстве алюминия, делает даже восстановленное производство нерентабельным. А если еще учесть факт существующих судебных споров со структурами Дерипаски, то до их успешного окончания и возможной отмены долговых обязательств перед предыдущим собственником мало кто из инвесторов рискнет вложить средства в покупку предприятия, которое фактически состоит из земельного участка и производственных корпусов с разрушенным оборудованием, и обременено долгом в 6 млрд гривен, считает народный депутат.

«Когда они удачно отсудятся, то можно будет сказать, что стоимость активов больше, чем сумма долгов. Но если сегодня взять во внимание эти 6 миллиардов, то нужно задать себе вопрос, стоит ли эта земля, на которой расположен комбинат, вместе с цехами, 200 миллионов долларов», - резюмировал Ризаненко.

«ЗАлК очень долго резали на металлолом, фактически там ничего живого не осталось. Правильная позиция государства могла быть следующей: мы повышаем инвестиционную привлекательность, запускаем предприятие, после чего его становится интересно купить», - высказал УНИАНУ свое мнение Игорь Лапин.

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Из описанной на этих трех предприятиях ситуации может сложится впечатление, что вряд ли найдутся другие покупатели, кроме олигархов, которые и доводили их до ручки.

По мнению председателя экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, вопрос приватизации этих предприятий заключается не столько в избавлении от влияния олигархов, сколько в том, чтобы те перестали паразитировать на государственных активах.

«Когда это частное предприятие, и оно принадлежит олигарху, то это его предприятие. Вопрос будет заключаться в том, что он вынужден будет в него инвестировать, чтобы это предприятие давало ему прибыль», - сказал Кушнирук в комментарии УНИАН.

При этом, эксперту из троицы предприятий наиболее проблемной видится продажа ОПЗ. И здесь государству решать, что важнее - возвращение долгов или полноценный запуск.

Дмитрий Шварц