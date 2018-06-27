Минэкономразвития уверено в успешности малой приватизации
Министерство экономического развития и торговли Украины уверено в том, что малая приватизация пройдет успешно.
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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал первый заместитель министра экономразвития Максим Нефедов.
"Мы абсолютно уверены, что сможем успешно продать активы малой приватизации", - сказал он.
По словам Нефедова, сейчас проходит аккредитация электронных площадок, на которых будут продаваться объекты малой приватизации.
"Мы ожидаем, что на этой или в самом начале следующей недели площадки пройдут аккредитацию, после чего уже можно объявлять торги", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.
28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году.
Фонд государственного имущества Украины ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 миллиарда гривень.
В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.