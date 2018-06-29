Агентство S&P повысило рейтинг Украины

Рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств по международной шкале остались без изменений.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с "uaBBB-" до "uaBBB" в связи с пересмотром критериев оценки.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием", - отмечается в сообщении.

S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале - это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.

Согласно сообщению агентства, следующая запланированная публикация по рейтингам Украины состоится 19 октября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, S&P Global Ratings в конце апреля подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.

S&P также подтвердило рейтинг страны по национальной шкале на уровне «uaBBB-».