Нацбанк упростил условия размещения госбондов

Первичные дилеры смогут выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном размещении от своего имени по поручению клиента.

Национальный банк Украины упростил условия размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Читайте такжеОбъем долговых выплат Украины в этом году вырос до 327 миллиардов гривень

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Нацбанка.

В частности, первичные дилеры смогут выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном размещении от своего имени по поручению клиента.

В случае несвоевременного перечисления средств клиентом облигации могут быть зачислены на счет первичного дилера.

Также постановление увеличивает срок поступления средств от участников размещения облигаций с двух до пяти рабочих дней.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,768 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.