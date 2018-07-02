Нацбанк упростил условия размещения госбондов

17:27, 02 июля 2018
Фондовый рынок
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Иллюстрация REUTERS

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Соответствующее постановление опубликовано на сайте Нацбанка.

В частности, первичные дилеры смогут выполнять функцию брокера для своих клиентов, покупая ОВГЗ при первичном размещении от своего имени по поручению клиента.

В случае несвоевременного перечисления средств клиентом облигации могут быть зачислены на счет первичного дилера.

Также постановление увеличивает срок поступления средств от участников размещения облигаций с двух до пяти рабочих дней.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 744,768 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.

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Теги: #Нацбанк#ОВГЗ