Фонд госимущества в декабре выставит на продажу акции трех крупных энергокомпаний

Об этом сообщает официальное издание фонда «Ведомости приватизации» от 3 декабря.

Начальная цена пакета составит 1 млрд 229,8 млн грн.

Также сообщается, что 24 декабря Фонд госимущества планирует выставить на Украинской межбанковской валютной бирже 10% акций компании «Центрэнерго» (начальная цена – 257,6 млн грн), а 25 декабря на Восточно-Европейской фондовой бирже – 25% акций компании «Донбассэнерго» (начальная цена – 281,9 млн 439 тыс. грн).

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Справка УНИАН. «ДТЭК Днепроэнерго» (Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции находятся в собственности миноритарных акционеров.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет Фонд госимущества Украины, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

Контрольный пакет акций «Донбассэнерго» в августе 2013 года на приватизационном конкурсе купил «Энергоинвест Холдинг» бизнесмена Игоря Гуменюка.