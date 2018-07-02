Бюджет получил 720 миллионов от аренды госимущества
Фонд государственного имущества Украины по итогам шести месяцев этого года получил от аренды государственного имущества почти 720 млн грн, что составляет 72% от годового плана.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров, добавив, что в июне от аренды госимущества было получено 138 млн грн.
«Мы должны отойти от практики, когда государственное имущество пустует и разрушается. И я в очередной раз подчеркну, что министерства и ведомства должны более активно передавать имущество для аренды, если оно не используется по назначению», - написал он.
Как сообщал УНИАН, на заседании правительства в мае Виталий Трубаров пообещал летом выполнить годовой план по аренде госимущества, который составляет 1 млрд грн.
Поступления в государственный бюджет Украины от аренды государственного имущества по итогам 2017 года составили 1,52 млрд грн.