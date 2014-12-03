Акции Одесского припортового завода выставят на бирже 24 декабря

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет 24 декабря на фондовой бирже "Перспектива" аукцион по продаже 5% акций Одесского припортового завода, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Начальная цена пакета составит 39 млн 927 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением № 1088-р продлил окончательный срок приватизации Одесского припортового завода до конца сентября 2015 года.

В частности, госпакет акций ОПЗ в размере 94,56% планируется реализовать на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона до 30 сентября 2015 года.

Читайте такжеКабмин решил продать Одесский припортовый завод до октября 2015 годаСправка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.