Аналитики Bank of America допускают повторение мирового экономического кризиса 1998 года

Сейчас рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

Аналитики Bank of America Corp. прогнозируют, что на мировом фондовом рынке может случится повторение мирового экономического кризиса 1997-1998 годов.

Об этом, как утверждают аналитики финансовой организации, свидетельствует схожая динамика рынков, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

На основе анализа трендов аналитики прогнозирую возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России - дефолт.

По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

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"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - все это похоже на эхо событий 20-летней давности", - сказал ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.

О рисках новой рецессии ранее предупреждал и Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы». Несмотря на то, что прогнозы развития мировой экономики на ближайшие годы в целом перспективны, в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет - именно это время прошло с момента финансового кризиса 2008 года, указывалось в докладе.

В конце мая, на выступлении в Париже, свои прогнозы о будущем кризисе дал и финансист Джордж Сорос. Как и аналитики Bank of America, он увидел признаки приближающейся рецессии в росте курса доллара и бегстве капитала с развивающихся рынков.