Минфин одолжил деньги на внутреннем рынке

11:16, 04 июля 2018
Фондовый рынок
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Текущий объем ОВГЗ в обращении превысил 745 млрд грн / фото УНИАН

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 206 млн грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроком обращения 1064 дней со средневзвешенной доходностью 16,15% годовых.

Размещение валютных облигаций не проводилось.

Справка УНИАН. По состоянию на 3 июля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 745,450 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.

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Теги: #Минфин#ОВГЗ-аукцион