При Януковиче приватизация проводилась в убыток госбюджету - эксперт

«Из государственной собственности в пользу приближенных к Виктору Януковичу украинских и российских олигархов перешли крупные пакеты акций десяти энергокомпаний. При этом, ни единого раза не проводилось честных аукционов. Продажи организовывались по схемам конкурсов. Их условия были выписано таким образом, что, во-первых, победитель был изначально понятен даже людям с полным отсутствием предсказательных способностей, а во-вторых, чтобы заранее определенные победители не особо поиздержались, приобретая стратегически важные предприятия. Считаю, что правоохранительные органы должны тщательно расследовать факты нанесения государству ущерба в особо крупных размерах в ходе приватизации энергообъектов», - сообщил Щербань.

Эксперт напомнил, что на протяжении 2011-2013 годов были проведены приватизационные конкурсы по продаже государственных пакетов акций энергогенерирующих и энергораспределительных компаний. В частности, принадлежащая Р.Ахметову компания «ДТЭК» стала собственником 25% акций «Днепроэнерго», 25% акций «Киевэнерго», 40% акций «Донецкоблэнерго», 45% акций «Западэнерго», 45% акций «Крымэнерго», 50% акций «Днепроблэнерго». Подконтрольное российскому бизнесмену К.Григоришину «Луганское энергетическое объединение» завладело 50% акций «Винницаоблэнерго», аффилированная с российскими предпринимателями А.Бабаковым и Е.Гинером VS Energy стала собственником 45% акций «Черновцыоблэнерго». А малоизвестная компания «Энергетическая Украина ТВ» купила 50% акций «Закарпатьеоблэнерго». Кроме того, 60,8% компании «Донбассэнерго» перешли в собственность «Энергоинвест-Холдинга», которую контролирует И.Гуменюк, деловой партнер Р.Ахметова.

«В госбюджет поступило 5,706 млрд. грн., что по тогдашнему курсу гривны составляет 713 млн. долл. Это в 3 раза меньше, чем экономически обоснованная цена государственных пакетов акций энергокомпаний, рассчитанных по доходному методу оценки. К ущербу госбюджету в 2,3 млрд. долл. стоит добавить еще и потери от дисконтирования стоимости денег. Наша страна не настолько богата, чтобы позволить украинским олигархам, а тем более российским олигархам, улучшать свои позиции в рейтинге Forbes за счет благосостояния украинского народа. Руководство государства обязано предпринять все меры для возмещения ущерба, нанесенного Украине в результате адресной приватизации объектов энергетики» - заявил эксперт.

По его мнению, пример с продажей 25% акций «Закарпатьеоблэнерго» указывает на то, что в условиях открытости и прозрачности можно добиться серьезных успехов в приватизации даже в нынешних сложных условиях.

«50% акций «Закарпатьеоблэнерго» в 2012 году были проданы за 17,5 млн. долл. А 25% акций этой компании 26 ноября текущего года были проданы за 17 млн. долл. Как видим, даже в условиях стремительного падения ВВП и войны на Донбассе можно организовывать успешные приватизационные аукционы. Нет сомнений в том, что в 2011-2013 годах целью проведения приватизации было не наполнение госбюджета, а раздача стратегически важных объектов по бросовым ценам в руки олигархов, приближенных к режиму Януковича» - уверен Александр Щербань.