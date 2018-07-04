Фонд госимущества предлагает более 5000 объектов для аренды

По словам главы ФГИУ, туда вряд ли придут международные инвесторы, но на них сможет зарабатывать малый и средний бизнес.

Фонд государственного имущества Украины предложил к потенциальной аренде более 5000 объектов государственной собственности.

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Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

«Сотни как больших, так и малых промышленных помещений по всей территории Украины. Это объекты, на которые не придут международные инвесторы, но на них может зарабатывать малый и средний бизнес», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества по итогам шести месяцев этого года получил от аренды государственного имущества почти 720 млн грн, что составляет 72% от годового плана.