Фонд госимущества предлагает более 5000 объектов для аренды
18:04, 04 июля 2018Фондовый рынок
16 0
По словам главы ФГИУ, туда вряд ли придут международные инвесторы, но на них сможет зарабатывать малый и средний бизнес.
Иллюстрация REUTERS
Фонд государственного имущества Украины предложил к потенциальной аренде более 5000 объектов государственной собственности.
Читайте такжеМинэкономразвития уверено в успешности малой приватизации
Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.
«Сотни как больших, так и малых промышленных помещений по всей территории Украины. Это объекты, на которые не придут международные инвесторы, но на них может зарабатывать малый и средний бизнес», - написал он.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества по итогам шести месяцев этого года получил от аренды государственного имущества почти 720 млн грн, что составляет 72% от годового плана.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter