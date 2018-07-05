Верховный суд вернул на повторное рассмотрение дело о возврате «Укртелекома» в госсобственность

Данное решение стало неожиданностью для Фонда госимущества.

Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании «ЕСУ» на решения судов о расторжении приватизационного договора на 92,8% акций «Укртелекома» и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров.

«Данное решение суда оказалось для нас неожиданным. Мы готовились к другому решению и к совместным действиям с Кабинетом министров Украины по возвращению данного актива в лоно государства», - сказал он.

По его словам, ФГИУ пока не определился с дальнейшими действиями.

«Я думаю, что мы с понедельника проведем какое-то совместное заседание с нашими юристами, возможно, пригласим представителей Кабинета министров или поедем к ним, чтобы понимать, каким образом выстраивать нашу дальнейшую позицию по данному вопросу», - отметил Трубаров.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховный суд отказал Фонду госимущества в наложении ареста на имущество «Укртелекома».

В 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства оператор «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора. В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 млн долл.

19 октября 2017 года Хозяйственный суд г. Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».