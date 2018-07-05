Стали известны первые десять электронных площадок, которые проведут малую приватизацию

Следующим шагом программы малой приватизации является публикация списков всех объектов продажи и объявление первых аукционов.

Государственное предприятие «Прозорро.Продажи» предоставило аккредитацию первым десяти электронным площадкам для проведения малой приватизации, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Как отметил и.о. директора ГП «Прозорро.Продажи» Алексей Соболев, операторы площадок провели огромную техническую работу в очень сжатые сроки.

«Мы продолжаем тестировать площадки. Потенциально к программе может присоединиться более 40 систем, которые уже работают с «Прозорро.Продажи» на других аукционах. Помимо этого, ожидаем, что к нам примкнут площадки, которые ранее не работали с государственными продажами», – цитирует Соболева пресс-служба министерства.

Следующим шагом программы малой приватизации является публикация списков всех объектов продажи и объявление первых аукционов, добавили в Минэкономразвития.

Аккредитацию для проведения продаж получили площадки «Госзакупки.Онлайн», «Электронные торги Украины», «Перспектива-Коммодити», «Катеринославская», научно-производственное предприятие «Информационные технологии», «Национальная электронная биржа», «Биржа.Онлайн», «25 часов», «Сеть публичных аукционов», «Иннекс».

Как сообщал УНИАН, 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации.

28 марта Фонд государственного имущества Украины утвердил список из почти 660 объектов малой приватизации, которые подлежат продаже в 2018 году. Фонд госимущества ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 до 1,7 млрд грн.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.