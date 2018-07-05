В Фонде госимущества рассказали, сколько денег ожидают от приватизации-2018

По словам главы Фонда, поступления от приватизации в 2018 году превысят прошлогодний показатель, но план выполнен не будет.

Фонд государственного имущества Украины в этом году планирует получить от приватизации сумму, которая превысит аналогичный показатель 2017 года, однако план на 2018 год выполнить не удастся.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации заявил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«По сравнению с предыдущим годом мы однозначно будем лучше выглядеть, потому что есть малая приватизация, «Центрэнерго» однозначно будет продано, и какие-то другие предприятия успеем приватизировать в этом году», - сказал он.

При этом Трубаров отметил, что Фонд госимущества явно не сможет выполнить плановый показатель по поступлениям от приватизации на этот год.

«Уже сегодня мы понимаем, что плановое задание, которое нам ставилось, мы однозначно не выполним», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, поступления в госбюджет Украины от приватизации в 2017 году составили почти 3,4 млрд грн. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации.