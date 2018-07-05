ЕСПЧ отклонил требования о компенсации $13 миллиардов ущерба за реприватизацию «Криворожстали»

Компания-заявитель требовала компенсацию, в основном, ссылаясь на увеличение цены «Криворожстали», доход, полученный компанией в 2005-2007 годах, и потерю дивидендов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требования консорциума «Инвестиционно-металлургический союз» (ИМС) о компенсации 12,9 млрд долл. материального ущерба за реприватизацию крупнейшего металлургического предприятия Украины «Криворожсталь» («АрселорМиттал Кривой Рог»), сообщила пресс-служба Министерства юстиций.

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«ЕСПЧ, приняв во внимание представленные правительством аргументы, пришел к выводу, что компания-заявитель не доказала, что она была лишена возможности эффективно защищать свои имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также, что изъятие из ее собственности пакета акций «Криворожстали» было совершено с нарушением законодательства Украины и привело к возложению на нее чрезмерного бремени. Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о справедливой компенсации, выдвинутые компанией-заявителем», - сказано в сообщении.

Отмечается, что компания-заявитель, которая владела 93,02% акционерного капитала «Криворожстали», требовала 12,9 млрд долл. (примерно 10 млрд евро) возмещения материального ущерба, ссылаясь, в основном, на увеличение цены «Криворожстали», доход, полученный компанией в течение 2005-2007 годов, и потерю дивидендов.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году 93,02% государственных акций предприятия «Криворожсталь» были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз», участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и «Интерпайп» Виктора Пинчука.

Позднее эти акции были возвращены в государственную собственность, а в октябре 2005 года компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем нового конкурса по продаже 93,02% акций «Криворожстали». Реализационная цена – 24,2 млрд грн при стартовой цене в 10 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

После приобретения компанией Mittal Steel завод был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог». Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.