Фондовикам из зоны АТО и Крыма запретят работать, если они не сменят прописку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку составит перечень торговцев ценными бумагами, компаний по управлению активами, корпоративных инвестфондов, находящихся в зоне проведения АТО или в Крыму, и запретит таким компаниям осуществлять свою деятельность до изменения их местонахождения, говорится в решении НКЦБФР, текстом которого располагает УНИАН.

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«В перечень участников фондового рынка на территории АТО в соответствии с этим решением включаются торговцы ценными бумагами, компании по управлению активами и корпоративные инвестиционные фонды, которые не совершили действий по осуществлению деятельности на территории Украины за пределами АТО, Автономной Республики Крым и города Севастополя», - сказано в решении.

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Нацкомиссия по ценным бумагам также запретила фондовым биржам принимать заявки на покупку-продажу ценных бумаг и других финансовых инструментов от указанных в перечне компаний сразу после официального опубликования данного решения, а также запретила украинским фондовикам, Расчетному центру и депозитарным учреждениям проводить какие-либо операции с включенными в перечень компаниями.

В НКЦБФР отметили, что данный перечень будет размещен в открытом доступе на сайте комиссии.