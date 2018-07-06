В Фонде госимущества заявили о риске срыва малой приватизации
Министерство экономического развития и торговли Украины до сих пор не разработало порядок определения дополнительных условий продажи объектов малой приватизации, что не позволит предложить потенциальным покупателям более 60% запланированных к приватизации объектов.
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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.
«Без решения этого вопроса достигнуть главной цели приватизации - ускорения экономического роста, привлечения иностранных и внутренних инвестиций - будет сложно. Отсутствие порядка сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий», - написал он.
По словам Трубарова, более 60% объектов малой приватизации будут выставляться на продажу с дополнительными условиями, поэтому необходимо в срочном порядке решить этот вопрос.
Трубаров указал на то, что Минэкономразвития пока даже не подготовило проект этого документа.
Как сообщал УНИАН, поступления в госбюджет Украины от приватизации в 2017 году составили почти 3,4 млрд грн. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации.