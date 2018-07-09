В Кабмине заверили, что малая приватизация начнется в июле

В кратчайшие сроки Минэкономразвития и НКЦБФР должны устранить все недочеты.

Министерство экономического развития и торговли Украины вместе с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку должны в кратчайшие сроки определить условия продажи пакетов акций государственных компаний на электронных площадках, а также уточнить детали и условия проведения электронных аукционов, чтобы процесс малой приватизации начался в июле, как и планировалось.

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К такому итогу пришли участники совещания под руководством министра Кабинета министров, председателя Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации Александра Саенко, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Малая приватизация будет разблокирована и начнется в ранее указанные сроки», - цитирует Саенко пресс-служба министерства.

По его словам, на этой неделе Фонд госимущества должен подписать договора с авторизованными электронными площадками, чтобы уже на следующей неделе были проведены первые конкурсы по продажам.

«Наша задача - провести приватизацию качественно, прозрачно, с максимальным экономическим эффектом для предприятий, которые мы передаем в частную собственность. Все проблемные вопросы мы решим в рамках рабочего процесса и проведем малую приватизацию вовремя и качественно», - цитирует министра пресс-служба Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что Министерство экономического развития и торговли Украины до сих пор не разработало порядок определения дополнительных условий продажи объектов малой приватизации, что не позволит предложить потенциальным покупателям более 60% запланированных к приватизации объектов.

Также, по его словам, не решен вопрос продажи через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.