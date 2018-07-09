Fitch подтвердило рейтинги Львова на уровне «В-»

Прогноз по рейтингам - стабильный.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах в отношении города Львов на уровне «В-» со стабильным прогнозом.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинги Львова ограничены суверенным рейтингом Украины.

В то же время, Fitch отмечает положительные ожидания относительно сохранения устойчивых операционных результатов города и низкого прямого долга в среднесрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

В конце июня государственный «Ощадбанк» сообщил о размещении на фондовой бирже ПФТС облигаций внутреннего местного займа Львовского горсовета на 440 млн грн. Это размещение стало первым размещением муниципальных облигаций в Украине за четыре года. Номинальная доходность облигаций составляет 17,89% годовых, срок обращения – 3 года.