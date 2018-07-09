Холодницкий отсудил в пользу Украины крупный завод Фирташа в Запорожье

Суд расторг договор об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» с передачей ему имущества госпредприятия.

Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к компании TOLEXIS TRADING LIMITED (Кипр) о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и к ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о возвращении имущества предприятия в госсобственность.

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Как сообщает пресс-служба САП, решение суда предусматривает расторжение договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» №85 от 22 февраля 2013 года, заключенного Фондом государственного имущества Украины и компанией «Толексис Трейдинг Лимитед», в полном объеме.

Согласно сообщению, в 2013 году во исполнение постановления Кабинета министров Украины Фонд госимущества заключил договор об учреждении ООО «ЗТМК» с офшорной компанией TOLEXIS TRADING LIMITED, которая входит в группу компаний DF Group Дмитрия Фирташа. ФГИУ в уставный капитал вновь созданного субъекта передал целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении государственного предприятия «ЗТМК».

Компания TOLEXIS TRADING LIMITED вложила 110 млн долларов в модернизацию производства.

«Несмотря на то, что доля государства в ООО «ЗТМК» составляет 51%, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм», - отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, директора «Запорожского титано-магниевого комбината» Владимира Спивака подозревают в растрате 500 млн грн. Уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК началось в 2015 году и в 2016 году было передано НАБУ.