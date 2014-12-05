Отток капитала с российского рынка акций увеличился вдвое

Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2014 года отток капитала в размере 21,9 млн долларов против 10,2 млн долларов неделей ранее, такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, сообщает Прайм.

При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении (более общий показатель) с российского рынка акций за неделю ушло 34,9 млн долларов.

Читайте такжеСанкции приведут к оттоку $170 млрд из России за три года - экономистыКак сообщал УНИАН, Банк России повысил свой прогноз чистого оттока капитала из РФ в 2014 году до $128 млрд с $90 млрд, прогнозируемых ранее. Действующий прогноз Минэкономразвития - $100 млрд.