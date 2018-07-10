Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 3 миллиарда гривень

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 1,3 млрд грн и 59 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,342 млрд грн и 59,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 84, 203, 588 и 700 дней со средневзвешенной доходностью 17,39%, 17,29%, 16,25% и 16,25% годовых соответственно.

Средства в долларах США привлечены от продажи облигаций сроком обращения 742 дня со средневзвешенной доходностью 5,65% годовых.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 2,9 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 10 июля объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 742,831 млрд грн, при этом в собственности Национального банка облигации на 350,325 млрд грн, или 47% их общего объема.