На Нью-Йоркской бирже заключают спекулятивные контракты на поставку нефти по $35-40 - Financial Times

"Количество подобных форвардных контактов увеличилось за последние две недели в четыре раза. При этом сейчас принимаются опционы и с более низкой ценой барреля - $35", - передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По данным источников газеты, такие контракты заключают в первую очередь крупные спекулятивные фонды.

Читайте такжеЦены на нефть уже упали ниже $69 за баррель

В последний раз цена барреля нефти опускалась в Нью-Йорке до $40 в феврале 2009 года.

Ранее УНИАН сообщал, что нефть подешевела из-за решения Саудовской Аравии снизить цены.