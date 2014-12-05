На Нью-Йоркской бирже заключают спекулятивные контракты на поставку нефти по $35-40 - Financial Times
20:01, 05 декабря 2014Фондовый рынок
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На Нью-Йоркской нефтяной бирже сейчас заключаются спекулятивные контракты на поставку нефти в период до декабря 2015 года, которые приносят прибыль в случае падения цены барреля ниже $40.
REUTERS
"Количество подобных форвардных контактов увеличилось за последние две недели в четыре раза. При этом сейчас принимаются опционы и с более низкой ценой барреля - $35", - передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По данным источников газеты, такие контракты заключают в первую очередь крупные спекулятивные фонды.
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В последний раз цена барреля нефти опускалась в Нью-Йорке до $40 в феврале 2009 года.
Ранее УНИАН сообщал, что нефть подешевела из-за решения Саудовской Аравии снизить цены.
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