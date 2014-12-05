Минфин привлек в госбюджет более 600 млн гривень на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте в результате размещения двухлетних облигаций под 17,60% годовых по единственной поданной заявке.

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Как сообщал УНИАН, Минфин намерен провести аукционы 9, 16 и 23 декабря. На каждом из аукционов министерство планирует предложить инвесторам гривневые облигации сроком обращения 2 года и 10 лет. Также на одном аукционе, 16 декабря, Минфин предложит инвесторам валютные облигации сроком обращения 2 года.

По оперативным данным Госказначейства на 1 декабря, с начала года в госбюджет поступило 242,437 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 90,859 млрд грн, на обслуживание госдолга – 42,212 млрд грн.

По состоянию на 24 ноября объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 411,902 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 285,316 млрд грн, в собственности банков – на 83,550 млрд грн, нерезидентов – на 21,344 млрд грн.

Госбюджет Украины с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 806,962 млрд.

Также сообщалось, что Кабмин предлагает депутатам увеличить объем госзаимствований.