НБУ почти вдвое сократил прогноз по размещению Украиной евробондов в этом году

Нацбанк снизил прогноз по размещению Украиной евробондов в текущем году с 2,5 миллиарда до 1,5 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины снизил прогноз ожидаемого размещения Украиной евробондов в текущем году до 1,5 миллиарда долларов с 2,5 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, комментируя основания для ухудшения регулятором прогноза по международным резервам.

"Мы снизили прогноз где-то на миллиард долларов. Как раз основная причина в том, что в этом году по нашим ожиданиям Украина разместит еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов, а мы ожидали 2,5 миллиарда долларов", - пояснил Сологуб.

По его словам, этому есть две причины: календарная – приближение конца года и сезон отпусков у международных инвесторов, а также состояние международных рынков, на которых привлечение ресурсов для развивающихся стран стало гораздо сложнее.

Справка УНИАН. Украина в сентябре 2017 года успешно завершила размещение облигаций внешнего госзайма на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых, в результате чего на счета Госказначейства поступили средства в объеме 1,32 миллиарда долларов США, а остальные средства в размере 1,68 миллиарда долларов США были направлены на выкуп облигаций внешних госзаймов со сроком погашения в 2019 и 2020 годах.

В Министерстве финансов прогнозировали, что в текущем году Украина выйдет на рынки внешних заимствований после пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом.